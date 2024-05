Catania, lascia un biglietto e tenta il suicidio: era in crisi per la fine del matrimonio

La telefonata dell'Ispettore ha evitato la tragedia, facendo cambiare idea al giovane intenzionato a compiere l'atto estremo del suicidio.

Il padre e la cognata del giovane catanese si sono recati in commissariato in visibile stato di agitazione: motivo era l’allontanamento dell’uomo da casa con tanto di biglietto in cui dimostrava le sue intenzioni. Probabili motivazioni, che lo avrebbero portato al compimento di tale gesto, sono da attribuire al complicato momento di vita dovuto alla separazione dalla moglie, alla quale aveva inviato un messaggio con medesimo tono del biglietto, poco prima del suo allontanamento. Il giovane si sarebbe allontanato da casa con la propria auto e portando con sé il proprio cellulare.

Il padre, ha più volte provato a contattarlo telefonicamente, ma il giovane ha continuato ad affermare la sua decisione e salutando i propri cari. Inseritosi nella conversazione, l’Ispettore del commissariato di Pubblica Sicurezza Nesima è riuscito a instaurare un rapporto sempre più confidenziale con l’uomo, mantenendolo in chiamata per ben 40 minuti. È così riuscito a farsi dire il luogo in cui si trovasse in quel momento per poterlo incontrare. L’uomo, nonostante l’iniziale titubanza, ha accettato con la sola condizione di incontrare l’Ispettore senza alcuna altra presenza di polizia.

L’Ispettore, recatosi solo all’appuntamento concordato, è riuscito a far cambiare idea al giovane convincendolo a seguirlo in commissariato dove ha potuto riabbracciare i propri affetti.

Nei giorni seguenti l’accaduto, la famiglia ha voluto esprimere un ringraziamento per il pronto intervento degli agenti del commissariato Nesima che hanno impedito il consumarsi di una tragedia.