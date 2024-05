Test Medicina 2024, online il database dei quesiti: ecco come e dove esercitarsi

Test Medicina 2024: online la banca dati con i quesiti. Di seguito tutto ciò che i candidati ai quiz devono sapere.

Test Medicina 2024: disponibile online la banca dati con i 3.500 quesiti dai quali verranno estratti quelli per i test ufficiali di accesso alle facoltà di Medicina e Veterinaria.

“Tutti gli studenti potranno iniziare a esercitarsi in vista della prima prova che si terrà a fine maggio – spiega la ministra dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini -. E quest’anno con una certezza in più: le 60 domande saranno estratte da questa banca dati che abbiamo voluto rendere pubblica proprio per superare alcune criticità che si erano manifestate con i vecchi quiz. Si tratta comunque di una tappa intermedia, c’è una riforma alle porte, con un obiettivo chiaro: mettere lo studente e le sue aspirazioni al centro della nostra azione”.

Test Medicina 2024: dove consultare la banca dati

Il database presente online è consultabile presso il portale accessoprogrammato.mur.gov.it/2024/ e al sito domande-ap.mur.gov.it/ realizzato ad hoc dal Consorzio CINECA. Grazie a questi siti, dunque, sarà possibile leggere e studiare le 3.500 possibili domande e relative risposte per le prove del 28 e 29 maggio 2024, di Medicina e Veterinaria.

Inoltre, i candidati ai test (ma anche chiunque voglia farlo) possono eseguire simulazioni dei test in forma anonima, il cui esito è valutato da un applicativo di intelligenza artificiale. Inserendo un codice identificativo, poi, è possibile ripetere versioni personalizzate dei test che tengono conto degli errori commessi e aiutano dunque a individuare gli argomenti su cui si hanno più lacune.

Le materie presenti

Le materie su cui vertono i test Medicina 2024 sono cinque. Tra queste, le “competenze di lettura e conoscenze acquisite negli studi“, ossia quelle di cultura generale, che sono 245, tra le quali ne saranno selezionate 4. I candidati dovranno dunque dimostrare, ancora una volta, di avere una preparazione a 360 gradi prima di poter accedere al corso di laurea in Medicina.

Po, i quesiti sul ragionamento logico e problemi (80 domande, 5 delle quali selezionate), chimica (1.015 domande, delle quali se ne useranno 15), biologia (1.190 domande, 23 delle quali saranno scelte), matematica e fisica (770 domande, ne verranno sorteggiate 13).

Test Medicina 2024: quando le prove di ammissione

Le prove di ammissione ai corsi si svolgono in due distinte sessioni temporali. Per quanto riguarda i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia e in Odontoiatria e protesi dentaria, le prove si svolgeranno martedì 28 maggio 2024 e martedì 30 luglio 2024.

Per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina veterinaria, invece, i candidati si ritroveranno mercoledì 29 maggio 2024 e mercoledì 31 luglio 2024.