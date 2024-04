1° Maggio, bus e metropolitana operativi a Catania: non era mai successo

Mercoledì 1 maggio, sarà la Festa nazionale dei Lavoratori, e per la prima volta i servizi di mobilità urbana rimarranno operativi.

Per la prima volta, nel capoluogo etneo, i servizi di trasporto pubblico, Bus e Metro, rimarranno operativi per tutta la giornata del Primo maggio 2024.

Non era mai successo nella città etnea, che sia il servizio della metropolitana sia gli autobus fossero operative in questo giorno. Degli sprazzi di normalità, i quali avvicinano sempre di più Catania alle grandi città europee. Gli orari e le frequenze saranno da giorno festivo: la metropolitana sarà aperta dalle ore 8:30 alle 22:30, con corse ogni 15 minuti. Per le linee degli autobus, vi consigliamo di consultare la tabella sul sito Amts con percorsi e orari.

Una speranza di prossimo miglioramento è l’imminente apertura delle due nuove stazione della metropolitana, Fontana e Monte Po.