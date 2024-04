Lavori stradali nel Catanese: strade chiuse e percorsi alternativi

Un'ordinanza avvisa della chiusura al traffico di alcuni tratti stradali nei pressi di Catania a causa di lavori di manutenzione.

La città di Catania ha emesso un’ordinanza in cui avvisa i cittadini che il tratto della SP 191 compreso tra l’incrocio con la statale 114 e via Pantellazza resterà chiuso fino il 4 maggio, impedendo il traffico veicolare a eccezione dei residenti.

La chiusura è dovuta agli interventi si manutenzione e risanamento stradale e sarà opportunamente segnalata da appositi cartelli stradali in prossimità dei cantieri.

I lavori di risanamento stradale coinvolgeranno, con lo stesso termine di scadenza, anche la SP 164 nella zone compresa tra l’incrocio con la SP 2/I-II ed il ponte della stazione ferroviaria di Guardia, nei pressi di Acireale. Per questo tratto si informa anche di un percorso alternativo per via Pozzallo sino l’innesto con la strada provinciale 164.

Si ricordano inoltre, in quanto strettamente correlati a quest’ultimo intervento, i lavori sulla strada provinciale 2/I-II, conosciuta anche come la via Provinciale per Riposto, che avranno termine il 10 maggio.