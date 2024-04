Catania, torna il Lungomare Fest: data e chiusure al traffico

Torna il Lungomare Fest per la gioia dei catanesi e non solo: ecco la data e quali strade saranno chiuse al traffico.

Torna l’appuntamento con il Lungomare Fest domenica 21 aprile per una giornata all’insegna dello sport, della cultura e della solidarietà. Prevista anche una nuova chiusura al traffico veicolare del Lungomare di Catania, dalle ore 10,00 alle ore 19,00, da piazza Europa a piazza Mancini Battaglia.

Si tratta di un evento che anche domenica prossima è destinato a richiamare migliaia di cittadini per intrattenersi all’aria aperta a piedi, in bici o sui monopattini, nello spettacolare lungomare roccioso di Catania. Lo stesso è già accaduto domenica 7 aprile, quando si sono registrate trentamila presenze nel corso della giornata.

Le attività

Tra le attrazioni, un campetto di calcio gonfiabile per il divertimento dei bambini che verrà approntato in via del Rotolo. Mentre sul marciapiede del lungomare da piazza Franco Battiato (ex Nettuno) poco prima di piazza del Tricolore, stazioneranno le “casette” con gli ormai tradizionali mercatini dell’artigianato.

In piazza del Tricolore sosterà l’auto-books per la promozione e lo scambio dei libri. Presente anche un gazebo dell’associazione San Marco Donatori Volontari Sangue, per sensibilizzare la cittadinanza sulla donazione del sangue e uno a cura dell’associazione no profit “L’Arca di Natalia”, finalizzata al rispetto degli animali.

Previsti anche stand di decoupage ed esposizione di quadri di autori vari e una postazione “Libroterapia” a cura di Cono Cinquemani. Infine, dalle ore 11.30 alle 13.00, previsti anche i balli swing (Lindy Hop, Charleston, Balboa, Shag e Slow Bal) a cura della scuola “Sicily In Swing”.

Le modifiche al traffico

L’Amministrazione Comunale, ha anche disposto un piano di correttivi temporanei alla viabilità, con l’obiettivo di favorire un alleggerimento del traffico veicolare. In dettaglio verrà istituito il senso unico di marcia sulla via De Gasperi, dalla rotatoria Sant’Agata/Rotolo a via Borgetti. Ciò consentirà il deflusso verso via Messina e attraverso via Grasso Finocchiaro, potersi immettere su via Principe Nicola.

Tuttavia, l’Amministrazione Comunale raccomanda ai cittadini di recarsi al Lungomare Fest utilizzando i mezzi pubblici Bus/Metro. Per chi si sposta con l’automobile, si consiglia di lasciarla nei luoghi di sosta il più possibile lontano dall’evento, che si può raggiungere a piedi o in bicicletta.