Sicilia, lavori di ammodernamento sulla SS 284: i dettagli

Lavori autostradali sull'Occidentale Etnea: ammodernamento della tratta e nuove gallerie artificiali. Di seguito i dettagli.

Sono in corso lavori di ammodernamento sulla SS 284 “Occidentale Etnea” tra il km 26 e il km 30, che fungerà da collegamento per importanti centri abitati della provincia di Catania, come Bronte, Adrano, Biancavilla, Santa Maria di Licodia, Ragalna, Belpasso e Paternò, nonché le relative aree circostanti.

Il progetto prevede la realizzazione di due gallerie artificiali (“Cannatella” e “Naviccia”) e due viadotti (“Giordano” e “Granatello”), che complessivamente estenderanno il nuovo asse stradale per 3.750 metri, principalmente fuori dalla sede esistente.

Questo intervento mira a ridurre i tempi di percorrenza, rettificare le curve e garantire la sicurezza della strada, notevolmente trafficata anche per le attrazioni turistiche. Il costo complessivo è di 66 milioni di euro, di cui 12 milioni forniti dall’Agenzia per la Coesione Territoriale.

Inoltre, è in programma l’ammodernamento del tratto successivo da Adrano a Paternò, migliorando la velocità e la sicurezza del percorso attraverso la separazione delle carreggiate e la realizzazione di svincoli sfalsati, con una strada di categoria C1, “extraurbana secondaria” e una di categoria B “extraurbana principale”.