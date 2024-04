Paura nel Catanese: tenta il suicidio gettandosi in mare con l’auto

Tenta il suicidio nel Catanese: salvato un uomo di 62 anni dai vigili del fuoco grazie all'ausilio di un defibrillatore.

Un uomo di 62 anni ha tentato di togliersi la vita gettandosi in mare con la sua auto dal porto di Acitrezza.

Fortunatamente, un operatore turistico si è tuffato in acqua per tirarlo fuori dall’abitacolo, mentre i Vigili del Fuoco di Acireale hanno eseguito la rianimazione cardiopolmonare e utilizzato un defibrillatore per ripristinare i suoi parametri vitali quando è risultato senza battito cardiaco. Una volta stabilizzato, è stato consegnato al personale del servizio sanitario 118 per il trasporto in ospedale.

Il Nucleo Sommozzatori dei Vigili del Fuoco di Catania è intervenuto per verificare la presenza di altre persone nell’auto o nell’acqua circostante. Infine, l’auto è stata recuperata con l’ausilio di un’autogrù inviata dal comando provinciale.