Sicilia, forniscono patenti di guida false: un centinaio gli indagati

La polizia indaga sul rilascio di patenti a chi non ha mai posseduto i requisiti necessari per il documento.

Nel Siracusano, un centinaio gli indagati coinvolti nel rilascio di patenti di guida false. Sull’accaduto proseguono le perquisizioni e i sequestri per le indagini condotte dalla polizia stradale di Siracusa, coadiuvata dagli agenti del commissariato di Avola e di Lentini, tutte coordinate dalla Procura di Siracusa.

Come spiegano le autorità, il sistema prevedeva la conversione di patenti militari o di patenti estere in patenti civili. L’attenzione è adesso rivolta adesso alla motorizzazione di Siracusa e alle autoscuole della provincia per il rilascio di patenti a chi non avesse i requisiti necessari.