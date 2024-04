Taormina, Isola Bella riapre ai visitatori dopo 5 mesi: gli orari

Nel 2023 ha contanto ben 20 mila turisti in un solo mese, sintomo del suo innegabile carisma, Isola bella adesso riapre ai visitatori.

Riapre finalmente al pubblico Isola Bella a conclusione dei lavori iniziati lo scorso novembre. La chicca sul mare di Taormina sbarrava i cancelli ai suoi numerosi turisti per via di una complessa serie di interventi di manutenzione straordinaria, per oltre un milione di euro, finanzianti dal Parco archeologico Naxos Taormina.

Le opere di manutenzione erano a dir la verità iniziati da tre anni con la restaurazione degli ambienti di Villa Borsugi, camaleontica architettura tre le rocce, con la restaurazione dei piani interni, del terrazzo che si affaccia sul mare, delle porte segrete scavate nella roccia, della piscina sia interna che esterna e dei sentieri che si diramano tra la folta vegetazione dell’isola. Nello specifico gli ultimi lavori sono stati invece rivolti al rinnovo e alla messa a norma di tutto l’impianto elettrico nei vari corpi abitativi di Villa, danneggiato seguito di una mareggiata.

La fine dei lavori annunciata arriva insieme alle propizie temperature primaverili che annunciano il bel tempo estivo, in modo che ancora molti abbiano la possibilità di rimanere incantati, una volta oltrepassato l’istmo che collega l’Isola alla città, dai suoi suggestivi sentieri ricchi di natura, storie e fascino. Quando sarà nuovamente possibile tutto questo? Dal 12 aprile, tutti i giorni dalle 9 alle 18.30.