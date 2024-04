Incidente sul lavoro in Sicilia: operaio cade da 10 metri e muore

Un operaio di 75 anni è morto sul lavoro cadendo da un'altezza di circa 10 metri. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare.

Una nuova tragedia sul lavoro in Sicilia, che ha coinvolto un uomo che ha smesso di vivere lavorando. I fatti si sono svolti a Milazzo, dove un operaio di 75 anni è morto dopo una caduta da circa 10 metri di altezza.

L’uomo è caduto da un’impalcatura mentre stava svolgendo dei lavori di ristrutturazione in uno stabile sito a Milazzo in via Giorgio Rizzo. A dare l’allarme sono stati i residenti del condominio, che hanno sentito il rumore della caduta dell’uomo. L’operaio sarebbe morto sul colpo a causa della caduta.

Sul luogo sono intervenuti gli operatori del 118 e i carabinieri, per svolgere gli accertamenti del caso. Presente anche il magistrato che seguirà la vicenda.