Prevenzione oncologica, ecografie gratuite a Catania: come prenotare

Iniziative per la prevenzione del cancro al seno a Catania, ecografiche senologiche gratuite: come prenotare.

Durante la Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica, i volontari della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori sono stati presenti in piazza nella provincia di Catania, promuovendo iniziative per diffondere la cultura della prevenzione del cancro.

Questa campagna, che coincide con l’arrivo della primavera, segna l’avvio dell’attività annuale dell’associazione e si concentra sull’importanza della prevenzione come strumento fondamentale nella lotta contro il cancro. Si ricorda che domenica 24 marzo sarà l’ultimo giorno per aderire alle iniziative della settimana della prevenzione, un’opportunità importante per contribuire alla promozione della salute e del benessere. Vi segnaliamo quindi un’ultima iniziativa utile proposta dalla Lilt.

Durante la Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica 2024, la sezione di Catania insieme a vEyes offriranno esami senologici gratuiti a tutte le donne di età compresa tra i 18 e i 35 anni. Questa iniziativa mira a sensibilizzare e promuovere la prevenzione del cancro al seno, incoraggiando le giovani donne a sottoporsi a controlli regolari per individuare precocemente eventuali anomalie.

Per prenotare un esame senologico gratuito, è possibile contattare il numero dedicato 095 238 523 dalle 9:00 alle 13:00. È importante sottolineare che le prenotazioni sono limitate e saranno accettate fino al raggiungimento del numero programmato di esami.

Inoltre, durante la visita senologica, sarà possibile ricevere informazioni aggiuntive sulle pratiche di prevenzione, nonché risposte alle domande e ai dubbi riguardanti la salute del seno.