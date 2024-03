Incidente nel Catanese, auto ribaltata: in corso le indagini

Coinvolta nel sinistro una Fiat Panda, che ha finito per ribaltarsi. Di seguito tutto ciò che al momento si sa sull'incidente avvenuto.

Nel pomeriggio di oggi, si è verificato ad Acireale un incidente stradale, all’uscita del casello dell’autostrada. Coinvolta nel sinistro una Fiat Panda, che ha finito per ribaltarsi. Le cause dell’incidente sono attualmente in fase di accertamento da parte delle autorità competenti.

Gli agenti della Polizia Stradale sono intervenuti prontamente sulla scena, affiancati dal personale medico del 118 e dai vigili del fuoco, al fine di gestire al meglio possibile la situazione e fornire assistenza ai coinvolti.

Al momento, tuttavia, non sono ancora chiare le dinamiche esatte dell’incidente, né le condizioni dei passeggeri a bordo dell’auto. Ulteriori dettagli saranno resi noti non appena disponibili, mentre le autorità continuano le indagini per comprendere le cause che hanno portato al ribaltamento della vettura.