Catania, tentato furto al dipartimento di giurisprudenza: arrestato un 30enne

Un pregiudicato catanese è stato arrestato dopo essere stato sorpreso a tentare furti presso la nota facoltà universitaria catanese.

Un 30enne catanese, pregiudicato, si è introdotto all’interno del plesso universitario di legge, in via Gallo, della città di Catania, prendendo di mira un container che la ditta appaltatrice per i lavori aveva installato nel cortile dello stabile.

L’uomo, dopo aver rotto una finestra, si era intrufolato nell’area recintata, cominciando a rovistare. Dopo l’intrusione all’interno dell’edificio, aveva già notato e selezionato il materiale di suo interesse, ovvero una smerigliatrice, un flex, una saldatrice, un martelletto e un trapano. Successivamente, il pregiudicato, una volta rubato il materiale, avrebbe provveduto a sistemarli nei pressi del cancello della struttura, pronti per essere poi portati via, inconsapevole del fatto che, in tutti gli ambienti dell’università sono state installate delle videocamere di sicurezza che hanno immortalato il trentenne.

La sua presenza, dunque, non è passata inosservata e quando gli addetti alla vigilanza hanno chiamato il numero di emergenza 112, la centrale operativa ha subito inviato sul posto due pattuglie.

Raggiunto dalle gazzelle, nel tentativo di fuga, l’uomo è stato bloccato e perquisito dai militari dei carabinieri, che nel frattempo, si erano disposti in modo tale che, il ladro, non potesse avere alcuna via di scampo. Infine, durante la perquisizione, i carabinieri hanno trovato, oltre a una torcia, un cappellino con visiera, presumibilmente da indossare al termine del furto per allontanarsi con la refurtiva senza essere riconosciuto.