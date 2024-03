Catania, 3 arresti in 7 giorni per il 25enne estortore al rifornimento di benzina

Il 25enne, protagonista di un episodio di estorsione ai danni di un minorenne, è stato condotto al carcere di piazza Lanza.

Il 25enne, resosi protagonista di un episodio di un’ estorsione ai danni di un minorenne, il quale è stato costretto a fare il pieno di benzina, è finito al carcere di Piazza Lanza, al culmine di 3 arresti avvenuti in 7 giorni.

L’ uomo è stato arrestato prima per estorsione per l’episodio sopracitato, poi per evasione dagli arresti domiciliari da parte dei militari della stazione di Librino e, infine, è finito nel carcere di piazza Lanza sulla base di un provvedimento dell’Autorità Giudiziaria che ha inteso aggravarne la misura cautelare.

La fuga dagli arresti domiciliari sarebbe da collegare alla convivenza forzata con i familiari, ragion per cui ha deciso di evadere. Dopo essere stato rintracciato dai carabinieri, il 25enne ha ribadito di non avere assolutamente intenzione di rimettere piede nell’abitazione e, ancor più, che qualora fosse stato costretto a farlo, avrebbe messo in pericolo l’incolumità dei familiari conviventi.

Al fine di ulteriori conseguenze, specie ai danni dei familiari, l’uomo è stato prima arrestato per evasione dai domiciliari e poi per aggravarne la misura cautelare, conducendolo alla casa circondariale di piazza Lanza.