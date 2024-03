Poste Italiane, arriva anche a Catania la firma digitale remota: come funziona

Poste Italiane ha reso noto che anche a Catania e provincia è disponibile, da adesso, il servizio di firma digitale remota.

Disponibile anche in provincia di Catania la firma digitale remota, il servizio di Poste Italiane dedicato a privati e aziende che consente di firmare in modo semplice e rapido direttamente dal proprio pc tutti i documenti digitali e facilitare i rapporti tra cittadini e le Pubbliche Amministrazioni, gli enti e le imprese.

Attivabile direttamente online per una durata di tre anni e riconosciuta in Europa tramite la normativa elDAS, la firma digitale remota è equivalente alla firma autografa, con lo stesso valore legale ma con più sicurezza, sull’autenticità della firma intesa come identità del sottoscrittore, sull’integrità del documento con la garanzia di non avere modifiche dopo la firma e sull’impossibilità di disconoscere la firma stessa.

L’acquisto della firma digitale remota può essere effettuato direttamente online per i clienti dotati di strumenti di autenticazione “forti”, come il PosteID abilitato allo SPID. Al termine della procedura al cliente arriverà una mail con le istruzioni per attivare il servizio e scegliere il proprio PIN, che ne consentirà l’utilizzo. Sarà poi necessario scaricare il software firmaOK!, disponibile per Windows, macOS e Ubuntu, per firmare tutti i tipi di file previsti dalle normative (p7m, PDF, XML). Per firmare un documento sarà necessario inserire il proprio PIN e il codice di verifica OTP ricevuto tramite SMS sul numero di cellulare indicato in fase di adesione.

Sul sito poste.it, inoltre, è possibile visitare l’area “Gestisci firma” dove visualizzare tutte le informazioni relative alla propria firma digitale remota, modificare il PIN, cambiare il numero di cellulare dove ricevere il codice OTP e revocare, sospendere e riattivare il servizio di firma digitale remota. Per qualsiasi informazione e per sottoscrivere il servizio di firma digitale remota è possibile visitare il sito www.poste.it/prodotti/firma-digitale-remota.html.