Catania, giovani assumono stupefacenti ma vengono segnalati con YouPol

L’app Youpol si è dimostrata ancora una volta prezioso strumento a disposizione dei cittadini che vogliono segnalare, anche in forma anonima, situazioni di pericolo, reati in corso o anche semplicemente situazioni di illegalità,

La sera del 3 marzo, infatti, attraverso Youpol è pervenuta alla Sala Operativa della Questura di Catania una segnalazione relativa alla presenza di alcuni giovani intenti a consumare stupefacenti in Largo Rosolino Pilo. Sul posto è immediatamente giunto un equipaggio della Squadra Volante che ha immediatamente individuato un giovane che, accortosi della presenza della Polizia di Stato, ha nascosto nella tasca del giubbotto un barattolo di vetro.

Identificato è risultato essere un 22enne pregiudicato catanese, con diversi precedenti specifici in materia di stupefacenti e con in atto la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. A quel punto ha consegnato spontaneamente il barattolo contenente della sostanza stupefacente, del tipo marijuana. È stato pertanto segnalato amministrativamente per uso personale di sostanze stupefacenti.