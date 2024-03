Demoliti manufatti abusivi nel Catanese: “Azione attesa da tempo”

La Commissione straordinaria che gestisce il Comune ha reso noto che i manufatti erano anche fatiscenti e sorgevano in una zona protetta.

Sono stati demoliti, a Randazzo e più precisamente in contrada Dagala Longa, alcuni manufatti abusivi situati in un terreno di proprietà comunale. A comunicarlo è stata la Commissione straordinaria che gestisce il Comune di Randazzo, che ha sottolineato che i cittadini attendevano questa azione da tempo. I manufatti in questione erano anche fatiscenti e sorgevano in una zona protetta.

L’occupazione illegale è durata per oltre 30 anni, ma adesso è finita: l’operazione di demolizione è stata portata a termine dalla Luvitiem, un’impresa regolarmente iscritta nella White List della Prefettura di Messina. È stato espresso dunque dalla Commissione straordinaria grande orgoglio per il risultato positivo delle operazioni. Alla fine delle azioni, la Commissione ha sottolineato l’impegno costante nel promuovere la legalità e la sicurezza nel territorio di Randazzo.