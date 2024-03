Disservizio idrico nel Catanese: le zone interessate

Disservizio idrico nel Catanese, in alcuni comuni della provincia sarà interrotto il servizio idrico: ecco dove.

Un nuovo disservizio idrico è stato annunciato nel Catanese: ecco quali sono le zone interessate dalla mancanza di acqua. Il disservizio è stato comunicato da Acoset, la società di gestione delle risorse idriche. La società ha comunicato che a causa delle ingenti perdite presenti lungo la condotta Maniace si sta rendendo necessario l’attivazione di un nuovo tratto di condotta.

Inoltre, si vuole cogliere l’occasione per effettuare una pulizia integrale delle sorgenti. Per tali ragioni giorno 2 aprile 2024 alle ore 8:00 verrà interrotta l’alimentazione della condotta Maniace per eseguire le lavorazioni sopracitate.

I lavori dovranno essere ultimati, salvo complicazioni, il 4 aprile 2024 alle ore 18:00. L’interruzione idrica della condotta potrà causare disservizi alle utenze ACOSET lungo la condotta che va dal Biviere Maniace sino a Contrada Fiteni in territorio di Bronte.