Migranti, continuano gli sbarchi: la Sea-Watch 5 approda nel porto di Catania

Dopo una lunga navigazione in acque internazionali, senza giubbotti di salvagente e sovraffollata, arriva a Catania la Sea-Watch 5.

Continuano in Sicilia gli sbarchi di migranti: nelle scorse ore, sono state soccorse 45 persone che si trovavano a bordo della Sea-Watch 5, che ha attraccato nel porto catanese di Levante. L’imbarcazione era sovraffollata e senza alcuna misura di sicurezza; nessuno indossava giubbotti salvagente.

Una volta giunti a Catania, i migranti saranno presto trasferiti presso il centro di via Forcile allestito dalla Protezione civile comunale.

Solo due giorni fa era stata effettuata un’altra operazione di salvataggio in mare: la nave ONG Sea Eye 4, battente bandiera tedesca, avrebbe infatti soccorso 57 migranti avvistati in acque sar maltesi. In quel caso, però, due migranti sono stati trovati già deceduti.