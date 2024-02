Bollo auto, sconto del 10% per chi è n regola: come ottenerlo

Sconto del 10% sul bollo auto per chi è in regola con i pagamenti. Ecco come richiedere la riduzione e dove effettuare il pagamento.

La Regione Siciliana sta mettendo in atto delle misure agevolative per quanto riguarda le tasse automobilistiche. Lo sconto del 10% del bollo rientra tra queste. Si tratta del cosiddetto “straccia bollo”, esteso fino al primo luglio 2024 per i contribuenti che intendono mettersi in regola con i pagamenti.

L’ assessorato regionale dell’Economia precisa che lo sconto è rivolto a coloro che non hanno annualità pregresse pendenti ed è ottenibile esclusivamente presentandosi agli sportelli Aci o in tutte le tabaccherie siciliane. In queste ultime, al momento del pagamento, per ottenere la riduzione bisogna richiedere l’utilizzo del codice di riduzione 54. Da sottolineare, inoltre, che il pagamento non può essere effettuato presso gli uffici postali, in quanto Poste Italiane non ha aderito all’accordo predisposto dalla Regione.

Entrerà, invece, in vigore nelle prossime settimane l’ulteriore sconto per i contribuenti che volessero avvalersi della domiciliazione bancaria del bollo auto. È ancora in corso la definizione delle modalità attuative dell’agevolazione da parte degli istituti bancari.