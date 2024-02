Divieto e riduzione uso di smartphone: proposta legge alla Regione

Proposta di legge-voto del Movimento 5 Stelle su divieto o riduzione di utilizzo dello smartphone a bambini e adolescenti.

Alla Regione, il M5s ha in mente una proposta di legge-voto che ha l’obiettivo di limitare e in alcuni casi di vietare, l’uso di smartphone e tablet a bambini e adolescenti per contrastare i fenomeni sempre più diffusi di disturbi mentali e comportamentali per l’eccessivo utilizzo degli apparecchi elettronici.

C’è già la prima firma per questo disegno di legge ed è quella del deputato regionale Carlo Gilistro, di professione pediatra.

Nel dettaglio, il divieto è per i bambini sotto i 3 anni, per gli altri il testo limita a un certo numero di ore l’utilizzo degli apparati elettronici. Il testo, presentato in conferenza stampa a Palazzo dei Normanni, sarà assegnato alla commissione parlamentare competente per l’esame.

“Questa proposta — dichiara Carlo Gilistro — serve a normare un fenomeno che colpisce le famiglie, la scuola e la sanità. Il prezzo che stiamo pagando è davvero salato. Quasi la totalità dei ragazzi che va a scuola ha un disagio epocale, di tipo psicologico che sfocia in disturbi, come attacchi di panico, di ansia e di angoscia. Lo Stato di New York sta denunciando i grandi social network, In Inghilterrà è vietato l’uso nelle scuole, anche in Cina c’è una legge che ne vieta l’utilizzo sotto gli 8 anni. Parecchi paesi in Europa stanno correndo ai ripari. Da pediatra di trincea, in questi ultimi anni sto assistendo a una escalation di disturbi mentali che colpiscono la fascia di età da 5 a 18 anni. Di recente una mia paziente di 9 ha avuto un attacco isterico, l’abbiamo dovuta sedare: stava 6 ore al telefono, non vuole più tornare a scuola, non accetta la visita della psicoterapeuta. La madre è disperata, la bimba perderà l’anno, non accetta nulla”.

Il ddl-voto è firmato da tutti i parlamentari regionali del M5s.