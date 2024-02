Bonus studenti 500 euro: requisiti e come richiederlo

Bonus studenti 500 euro: ecco cosa sapere su questa importante agevolazione con lo scopo di promuovere la cultura tra i giovani.

Bonus studenti 500 euro: disponibile l’agevolazione destinata agli studenti che hanno ottenuto almeno il punteggio di 100 alla maturità. Ecco le informazione necessarie che comprendono i requisiti che bisogna possedere e le modalità di utilizzo di questo bonus.

Bonus studenti 500 euro: che cos’è

L’ obiettivo di questa agevolazione è quello di promuovere la cultura tra i giovani, come già accadeva con il bonus 18app. Il contributo può, infatti, essere speso in cinema, musica e concerti, eventi culturali, libri, musei, visite a monumenti e parchi archeologici, teatro e danza, prodotti dell’editoria audiovisiva, corsi di musica, corsi di teatro e corsi di lingua straniera, nonché abbonamenti a quotidiani anche in formato digitale.

Si ricorda che la Carta del Merito è spendibile solo per i beni previsti dalla normativa, riepilogati nelle condizioni d’uso accettate al momento dell’iscrizione e riportati nelle FAQ consultabili sul sito cartegiovani.cultura.gov.it.

Il bonus è destinato ai ragazzi meritevoli.

Il contributo non può essere né venduto e né scambiato in denaro.

Bonus studenti 500 euro: i requisiti da soddisfare

Per poter richiedere il bonus, chiamato Carta del Merito, i requisiti da soddisfare sono i seguenti:

Residenza in Italia o con permesso di soggiorno valido;

Conseguimento del diploma finale entro i 19 anni di età, presso istituzioni scolastiche secondarie di II grado del sistema nazionale di istruzione con votazione di almeno 100 centesimi;

Bonus studenti 500 euro: come registrarsi a Carta del Merito

Le procedure di registrazione sono già attive dal 31 gennaio 2024 e ci sarà tempo fino al 30 giugno 2024. Per poter effettuare la registrazione per poter ottenere la Carta del Merito, bisogna collegarsi al sito cartegiovani.cultura.gov.it e accedere con le proprie credenziali SPID o CIE. Nell’ indirizzo email che verrà indicato in fase di registrazione, si riceverà un messaggio di avvenuta conferma. Una volta completata la registrazione, si potrà visualizzare il proprio portafoglio e spendere Carta del Merito.