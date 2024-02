Sicilia, muore investito da un mezzo pesante: alla guida un collega

Sicilia, ennesimo incidente mortale sul lavoro: sbaglia manovra e investe il collega con un mezzo pesante. Sul posto Polizia e 118.

È accaduto questa mattina a Noto, in provincia di Siracusa, l’ennesimo incidente mortale sul lavoro. Un uomo è morto investito da un mezzo pesante in contrada Passo Abate, vicino alla ferrovia: vittima e conducente lavoravano insieme in un magazzino nelle vicinanze.

Secondo le prime ricostruzioni si sarebbe trattato di una tragica fatalità: l’incidente sarebbe stato causato da una manovra errata da parte del collega, complice una marcia sbagliata. Non sono ancora note le generalità della vittima, sappiamo però che per l’uomo non c’è stato nulla da fare, nonostante i soccorsi del 118.

Sul posto anche la polizia del luogo, che hanno effettuato i primi rilievi per comprendere a fondo le dinamiche dell’incidente, è stato inoltre interrotto il traffico nella zona.