Catania, Castello Ursino pronto a risplendere: nuovi fondi per illuminazione

Previsti nuovi fondi, dal Piano di Sviluppo e Coesione, per illuminare diverse opere in alcuni municipi del catanese.

Pare che il Castello Ursino di Catania sia pronto a splendere (ancor di più): l’assessorato ai Beni Culturali della Regione Siciliana, di comune accordo coi rispettivi enti, ha di fatto emesso dei decreti che sanciranno l’avvio di progetti di recupero e valorizzazione di castelli, fortezze, torri e manieri.

Sono ben 61 i progetti che riceveranno i finanziamenti, tra cui proprio il Castello catanese per eccellenza, per un importo complessivo di 5 milioni di euro previsti dai fondi dai Piani di Sviluppo e Coesione.

La città di Catania, però, non sarà il solo comune che potrà approfittare di tali finanziamenti: pronti al rinnovamento saranno infatti diversi altri municipi della città metropolitana, come Aci Castello, Castiglione di Sicilia e Licodia Eubea.

“L’illuminazione artistica rappresenta un ulteriore volano per fare emergere e valorizzare i luoghi e monumenti della cultura — ha affermato l’assessore Francesco Paolo Scarpinato, fiero del risultato, aggiungendo poi —, le tecnologie innovative in questo campo, soprattutto, permettono non solo di dare un ulteriore impatto scenico ai monumenti nei loro paesaggi ma garantiscono risparmi, efficienza energetica e sostenibilità ambientale“.