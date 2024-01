Il cannolo più lungo del mondo è siciliano: quanto misura il dolce dei record

Adesso è ufficiale: il cannolo più lungo del mondo è stato realizzato in Sicilia. Ecco di seguito tutte le curiosità al riguardo.

Caltanissetta si aggiudica il record per il cannolo più lungo del mondo ed entra nel libro del “Guinness World Records”, con 21 metri e 43 centimetri di lunghezza. Un centinaio di pasticceri e cuochi provenienti da tutta Italia, coordinati dal maestro pasticcere Lillo Defraia, hanno permesso il raggiungimento di questo grandioso traguardo.

L’evento

L’evento è stato organizzato domenica 11 settembre da Ristoworld Italia, un’associazione che si occupa della valorizzazione dei prodotti di eccellenza italiani e ha avuto il patrocinio della Regione Sicilia e del Comune di Caltanissetta. A comunicare l’iscrizione nel Guinnes World Records, assieme al detentore Defraia, è stato il past president Ristoworld Italy, Marcello Proietto di Silvestro.

“Con una nota del 22 gennaio scorso – commentano i due organizzatori – il Guinness World Records ha ufficialmente comunicato la convalida del record e l’iscrizione del primato che ci riempie di gioia e premia un lavoro corale di oltre 4 anni. Il cannolo più lungo del mondo è siciliano. L’iniziativa ha visto il patrocinio della Regione Sicilia Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo, della Città di Caltanissetta e di partner pubblici e privati che hanno dato vita ad un momento fantastico. A loro, alle giacche bianche, a tutti i volontari e a quanti si sono spesi per questo record incredibile, unitamente a Pasticceria Internazionale, media partner dell’evento, il nostro grazie”.

Le parole del sindaco

Entusiasta il primo cittadino di Caltanissetta, Roberto Gambino, ha aggiunto: “Quando si parla del cannolo siciliano – spiega il sindaco – non si può non pensare alla tipica e famosa ‘guantiera’ piena di dolci, appena farciti, servita la domenica a tavola, con tutta la famiglia riunita. Ricordi e tradizioni. Pensiamo alla nostra infanzia. Alla famiglia. Alle persone care. Il cannolo rappresenta la cultura e le tradizioni del nostro territorio, ma anche il calore e lo spirito di condivisione che caratterizza la nostra gente. Per la città di Caltanissetta e per tutta la comunità nissena è un immenso piacere pubblicizzare la pasticceria tipica siciliana, grazie alla realizzazione del cannolo più lungo del mondo. Tutto questo è stato possibile grazie al coordinamento di Ristoworld Italia, che si occupa di salvaguardare i patrimoni enogastronomici italiani”.

Nei prossimi i giorni il dettaglio delle ultime fasi di convalida del record sarà illustrato nel corso di una conferenza stampa al Palazzo di Città di Caltanissetta, alla presenza del sindaco Roberto Gambino e dei rappresentanti istituzionali del territorio.