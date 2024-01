Catania, appaltati i lavori per realizzare 64 alloggi di edilizia popolare

Al via la realizzazione di due edifici da 32 alloggi ciascuno di edilizia economica e popolare che inizierà a marzo nel quartiere Librino. Ecco il comunicato stampa dell'Amministrazione comunale.

Aprirà a marzo il cantiere per realizzare in viale Moncada 27, a Librino, due edifici di edilizia economica e popolare composti da 32 alloggi ciascuno. Una possibilità che si concretizza grazie all’iniziativa dell’Amministrazione Comunale, in particolar modo dell’Assessorato ai Lavori Pubblici, che nel 2021 ha presentato il progetto per la “Realizzazione di interventi di edilizia sociale e rigenerazione urbana – Librino Città Moderna”, ammesso a finanziamento nell’ambito del PNRR, grazie al Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare (Pingua).

L’obiettivo dell’investimento è quello di costruire nuovi alloggi pubblici per ridurre le difficoltà abitative, riqualificando aree degradate e puntando alla sostenibilità e all’innovazione verde, attraverso una nuova impostazione dell’edilizia popolare che sfrutta strumenti utili a garantire il benessere sociale e il decoro urbano.

Al fine di contenere fenomeni di marginalità sociale e di favorire la creazione di un contesto di aggregazione e ritrovo, è prevista anche la riqualificazione degli spazi esterni circostanti gli edifici di nuova realizzazione. L’intervento consiste, infatti, nella riconversione di due aree poste rispettivamente in adiacenze dei due edifici di progetto, nonché della riqualificazione e dell’ampliamento del parcheggio dei condomini, volti a soddisfare il fabbisogno determinato dalla nascita dei 64 alloggi, con numerosi spazi a verde e alberature anche di alto fusto.

Inoltre, al fine di incentivare una mobilità alternativa sostenibile con l’uso e di bici e monopattini anche a Librino, nelle vaste aree di parcheggio previste verrà installata una stazione di ricarica elettrica. Verranno posizionati anche diversi impianti fotovoltaici che garantiranno la fruibilità dell’elettricità in tutti i condomini che comporranno gli edifici.