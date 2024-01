Catania, droga gettata dal balcone per evitare arresto: 30enne in manette

In manette una 30enne già nota alle forze dell'ordine per detenzione di stupefacenti. Inutili i tentativi di disfarsi della droga.

Nel quartiere della Civita, i carabinieri hanno arrestato una 30enne catanese, già nota alle forze dell’ordine, per detenzione di sostanze stupefacenti. Nella sua abitazione, la donna custodiva 300 grammi di cocaina.

I militari tenevano d’occhio la 30enne da tempo, presentandosi a colpo sicuro presso il suo domicilio. Una volta giunti ala porta, intorno all’ora di pranzo, la donna ha cercato di temporeggiare riferendo di non essere vestita, tutta una tattica per potersi disfare della droga posseduta. Inutile il tentativo di gettarla dalla finestra. Ad attirare l’attenzione dei carabinieri, infatti, la zanzariera della finestra divelta per metà. Inoltre, i carabinieri avevano circondato tutto l’immobile, vedendo gettare la busta contenente 61 dosi di marijuana, per un peso di circa 200 grammi di sostanza stupefacente.

Quella gettata non era la sola quantità posseduta. Nel corso della perquisizione, infatti, sono stati rinvenuti 2 grammi di semi di marijuana triturati. Nel bagno, dietro la lavatrice, erano presenti delle buste di plastica trasparenti autosigillanti, insieme a tre bilancini di precisione, perfettamente funzionanti. La perquisizione estesa anche in camera da letto della donna, ha infine consentito agli di trovare, occultata in un angolo compreso tra un armadio e scatole, l’ennesima busta di plastica con dentro altre 26 dosi di marijuana, del peso di oltre 100 grammi.

Per la 30enne, è stato convalidato l’arresto presso la casa circondariale di Piazza Lanza.