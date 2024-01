Concerti Sicilia 2024: date e artisti che si esibiranno nell’Isola

Concerti Sicilia 2024: gli artisti e le date previste per i loro tour nell'Isola nel corso dei prossimi 12 mesi.

Concerti Sicilia 2024: un nuovo anno è appena iniziato e per i grandi amanti della musica questo significa organizzare i concerti da vedere nei prossimi 12 mesi. Infatti, sono già diversi gli artisti che hanno annunciato tappe siciliane del loro tour, e per alcuni è anche possibile procedere all’acquisto del biglietto. Inoltre, la lista andrà sempre aggiornandosi anche in conseguenza delle nuove uscite nel corso dell’anno e considerando l’evento ormai prossimo di Sanremo, con il successivo annuncio dei tour da parte degli artisti partecipanti.

Ecco quindi quali saranno i concerti Sicilia 2024 già annunciati.

Concerti Sicilia 2024: inverno e primavera

Sal Da Vinci : Teatro Metropolitan di Catania il 25 febbraio 2024 e Teatro al Massimo di Palermo il 26 febbraio;

: Teatro Metropolitan di il 25 febbraio 2024 e Teatro al Massimo di Palermo il 26 febbraio; Massimo Ranieri : a Ragusa il 16 marzo, al Teatro Vittorio Emanuele di Messina il 27 marzo e al Teatro Metropolitan di Catania il 28 marzo 2024;

: a Ragusa il 16 marzo, al Teatro Vittorio Emanuele di Messina il 27 marzo e al Teatro Metropolitan di il 28 marzo 2024; Appino : Land Ecs Dogana Club di Catania il 30 marzo 2024;

: Land Ecs Dogana Club di Catania il 30 marzo 2024; Levante : Teatro Metropolitan di Catania il 4 aprile 2024 e i due giorni successivi al teatro al Massimo di Palermo;

: Teatro Metropolitan di il 4 aprile 2024 e i due giorni successivi al teatro al Massimo di Palermo; Pupo : Teatro Metropolitan di Catania il 18 aprile 2024 e il giorno dopo al Teatro Golden di Palermo;

: Teatro Metropolitan di il 18 aprile 2024 e il giorno dopo al Teatro Golden di Palermo; Pinguini Tattici Nucleari: Pala Rescifina di Messina il 28 maggio 2024.

Concerti Sicilia: estate 2024

Geolier : Stadio Franco Scoglio di Messina il 15 giugno 2024;

: Stadio Franco Scoglio di Messina il 15 giugno 2024; Ultimo : Stadio Franco Scoglio di Messina il 28 giugno;

: Stadio Franco Scoglio di Messina il 28 giugno; Zucchero : Stadio Franco Scoglio di Messina il 30 giugno;

: Stadio Franco Scoglio di Messina il 30 giugno; Negramaro : Stadio Franco Scoglio di Messina il 3 luglio 2024;

: Stadio Franco Scoglio di Messina il 3 luglio 2024; Gigi D’Alessio : 5 e 6 luglio al Velodromo Paolo Borsellino di Palermo;

: 5 e 6 luglio al Velodromo Paolo Borsellino di Palermo; Salmo – Noyz : Villa Bellini di Catania il 12 luglio 2024 e il giorno dopo ai Cantieri Culturali alla Zisa di Palermo;

: Villa Bellini di il 12 luglio 2024 e il giorno dopo ai Cantieri Culturali alla Zisa di Palermo; Tedua : Villa Bellini di Catania il 22 luglio 2024;

: Villa Bellini di il 22 luglio 2024; Calcutta : Cantieri Culturali alla Zisa di Palermo il 25 luglio;

: Cantieri Culturali alla Zisa di Palermo il 25 luglio; Ariete : Cantieri Culturali alla Zisa di Palermo il 28 luglio;

: Cantieri Culturali alla Zisa di Palermo il 28 luglio; Gemitaiz : Villa Bellini di Catania il 6 agosto 2024;

: Villa Bellini di il 6 agosto 2024; Piero Pelù: Scalinata della Cattedrale di Noto il 16 agosto 2024 e al Piccolo Parco Urbano di Bagheria il 17 agosto 2024.

Concerti Sicilia 2024: le date autunnali

Non sono ancora state comunicate date in autunno in Sicilia, ma è molto probabile che le tappe nei palazzetti dell’Isola saranno comunicate nei prossimi mesi.