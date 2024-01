Catania, tenta di salire sull’aereo con un tirapugni: bloccato dalla polizia

Un uomo di 37 anni è stato denunciato per porto d'armi od oggetti atti ad offendere presso l'aeroporto di Catania.

Il personale di polizia di frontiera, in servizio presso l’aeroporto Catania Fontanarossa, ha indagato in stato di libertà, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania, un 37enne per porto d’armi od oggetti atti ad offendere.

Gli agenti, lo scorso 3 gennaio, hanno denunciato l’uomo, in partenza con un volo diretto a Milano, in quanto, mentre veniva sottoposto ai controlli di sicurezza sulla persona e sui bagagli, è stato trovato in possesso di una noccoliera (tirapugni), precedentemente occultata all’interno del proprio bagaglio da stiva.

Alla luce di quanto accaduto, il 37enne è stato accompagnato presso gli uffici di polizia per gli accertamenti di rito e denunciato all’autorità giudiziaria. Il tirapugni, invece, è stato sottoposto a sequestro.