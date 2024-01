Festa di Sant’Agata 2024, prima tappa della “Peregrinatio del Velo”: dove e quando

Via alla "Peregrinatio del Velo di Sant'Agata". Ecco dove e quando sarà la prima tappa della preziosa reliquia.

Da domenica 7 gennio, si aprirà la “Peregrinatio del Velo di Sant’Agata“, presieduta dall’Arcivescovo Luigi Renna. La reliquia partirà dalla Basilica Centrale fino all’Oratorio Giovanni Paolo II. Circa alle ore 9:45 il velo verrà accolto dalla Suore Figlie di Maria Ausiliatrice, dal parroco e dai giovani dell’oratorio.

In seguito inizierà una processione per tutta la via Grimaldi fino a giungere alla chiesa di Maria Ausiliatrice, dove l’Arcivescovo in persona celebrerà la Santa Messa.

Nel pomeriggio, dalle 16 alle 18, il Velo resterà esposto nella Parrocchia Maria Ausiliatrice, dove potrà essere osservata dai fedeli, saranno presenti diversi momenti di preghiera. Alle 18 la giornata di preghiera si concluderà con la Messa dove verranno benedetti i sacchi dei devoti di Sant’Agata.