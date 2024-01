Tragedia nel Catanese: 77enne morto mentre raccoglieva le olive

Nel Catanese, fatale caduta per un 77enne, impegnato nella raccolta delle olive. Morto sul colpo.

Nei pressi del comune catanese di Santa Maria di Licodia è deceduto ieri sera un uomo di 77 anni, originario di Camporotondo Etneo, in seguito ad una caduta accidentale da un muretto mentre era intento a raccogliere delle olive.

La sventurata raccolta ha avuto luogo precisamente in un terreno di proprietà della vittima, dove si era recato in compagnia della moglie. È stata proprio quest’ultima ad avvisare i soccorsi in seguito alla caduta rivelatasi però mortale.

Successivamente l’arrivo dei soccorsi, sono intervenuti sul luogo anche i carabinieri di Santa Maria di Licodia.