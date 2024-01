Sicilia, oltre 6.5 milioni per RSA e centri di riabilitazione: come fare domanda

Stanziate risorse per 6,5 milioni di euro per sostenere le residenze sanitarie assistenziali (RSA) e i centri di riabilitazione.

La Regione Sicilia ha stanziato risorse per 6,5 milioni di euro gestiti dall’Irfis FinSicilia al fine di sostenere le residenze sanitarie assistenziali (RSA) e i centri di riabilitazione. Il decreto è stato firmato dall’assessorato all’Economia e alla Salute.

“Così come già avvenuto per altri settori strategici dell’economia siciliana, per le famiglie e per le imprese – afferma l’assessore regionale all’Economia, Marco Falcone – abbiamo reperito somme utili a sostenere la fondamentale attività socio-sanitaria messa in campo sul territorio da RSA, Comunità terapeutiche assistite e strutture di riabilitazione. Andiamo a supportare queste realtà in una fase di aumento dei costi, scongiurando rincari delle rette e garantendo l’assistenza e le prestazioni dovute ai siciliani“.

I requisiti

Per accedere ai contributi di Fondo Sicilia dell’Irfis è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:

Avere una RSA, una comunità terapeutica assistita (CTA) o una struttura erogante prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n. 833/1978 operativa in Sicilia;

Attività a partire dall’1 gennaio 2017.

Come fare domanda

La domanda per accedere al bando va presentata all’Irfis dall’1 al 31 gennaio 2024 tramite PEC (posta elettronica certificata) all’indirizzo fondosicilia@pec.irfis.it. La mail dovrà riportare nell’oggetto la dicitura: “codice del prodotto (XXXX), Denominazione e codice fiscale/Partiva Iva del richiedente”.