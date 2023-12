Comune del Catanese sciolto per infiltrazioni mafiose: Tar chiede deposito atti

Il Tar accoglie il ricorso degli ex amministratori di Palagonia: il governo dovrà depositare entro 60 giorni gli atti dello scioglimento per mafia.

Secondo quanto disposto dal Tar del Lazio, il governo dovrà depositare entro due mesi tutti gli atti attraverso i quali lo scorso agosto è stato decretato lo scioglimento del Comune di Palagonia, in provincia di Catania, per presunte forme d’ingerenza da parte della criminalità organizzata.

La gestione della città era stata successivamente affidata a una Commissione straordinaria. Dalla relazione del Ministro dell’Interno emerge che il provvedimento di scioglimento fu disposto a seguito di un monitoraggio intrapreso a causa dell’omicidio di un consigliere comunale e per il coinvolgimento in una vicenda processuale connessa di un altro amministratore. Il Tar ha quindi fissato la data dell’udienza per l’aprile 2024, nel corso del quale potranno essere tutelati gli interessi dei ricorrenti.