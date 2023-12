Pensioni, simulatore Inps adeguato alle novità: come funziona

Il simulatore “Pensami – PENSione A MIsura” dell’Inps permette di conoscere la data presunta del raggiungimento della pensione. Di seguito tutti i dettagli.

Pensioni: il simulatore dell’Inps “Pensami – PENSione A MIsura” permette di conoscere la data presunta del raggiungimento della pensione ed è stato recentemente aggiornato con le ultime novità normative. Come funziona? Di seguito i dettagli.

Pensioni: le novità

La legge di Bilancio mira alla riduzione al minimo delle possibilità di pensionamento anticipato rispetto all’età di vecchiaia, ma permette a chi non raggiunge un importo pensionistico di almeno 1,5 volte l’assegno sociale di andare in pensione a 67 anni senza aspettare i 71 previsti oggi.

Si potrà andare in pensione con 63 anni di età e 41 di contributi, ma c’è una stretta sull’età e un taglio sull’importo: uscendo con 63 anni, quattro anni prima dell’età di vecchiaia, si avrà una riduzione di circa il 4% sull’importo complessivo.

La manovra, inoltre, cancella la soglia minima per l’importo della pensione maturata di 1,5 volte l’assegno sociale limitandola all’assegno sociale stesso (503 euro); resta invariato il paletto dei 20 anni di contributi versati; alzata la quota dell’importo dell’assegno maturato per andare in pensione tre anni prima dell’età di vecchiaia.

Come funziona “Pensami”

Lo strumento offerto dall’Inps permette agli utenti, senza autenticazione, di verificare i possibili scenari pensionistici, fornendo una consulenza pensionistica “fai da te” per scoprire quando e come andare in pensione cumulando tutta la contribuzione.

“Pensami”, tuttavia, non fornisce informazioni sugli importi delle pensioni, né sulle pensioni previste per determinate categorie di lavoratori (es. piloti, poligrafici, militari, ecc.); non utilizza le informazioni presenti nella banca dati dell’Inps: l’utente deve inserire i dati per simulare diversi scenari pensionistici.

Il simulatore

Al simulatore sono stati inclusi tra gli scenari contemplati le seguenti due opzioni: “Anticipata flessibile” e “Opzione donna – legge di bilancio 2023”. Inoltre, è adesso possibile utilizzare l’app per dispositivi mobili “INPS Mobile” per Android e iOS; il servizio è raggiungibile senza necessità di autenticazione, selezionando il tab “Servizi” dalla home page e poi il servizio “Pensami”.

L’ultima versione del simulatore mantiene la struttura delle precedenti: inserendo i dati anagrafici e quelli relativi alla contribuzione, lo strumento fornisce quindi le informazioni riguardanti le pensioni a cui è possibile accedere sia nelle singole “Gestioni previdenziali”, sia cumulando l’intera contribuzione, senza l’indicazione degli importi delle prestazioni.