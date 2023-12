Catania, vaccinazioni antinfluenzali gratuite per senza fissa dimora: dove e quando

Prevista una nuova seduta di vaccinazioni antinfluenzali gratuite per persone senza fissa dimora e indigenti.

In programma oggi, alle ore 18.00, presso l’ambulatorio solidale della Croce Rossa Italiana (CRI,) in Via Calamatta 24, una nuova seduta di vaccinazioni antinfluenzali gratuite per persone senza fissa dimora e indigenti, ospitate dai diversi dormitori e mense della città.

Sono state quattro le giornate di vaccinazioni programmate e hanno visto una numerosa adesione. “Questa iniziativa ci vede sempre pronti e attenti, per due ragioni in particolare – afferma il direttore sanitario, Antonino Rapisarda -. La prima perché offre un contributo peculiare nelle attività di vaccinazioni di prossimità che stiamo realizzando; la seconda perché rinforza l’invito alla vaccinazione per le categorie più a rischio, soprattutto i soggetti più fragili e esposti alle complicanze dell’influenza“.

“Il virus dell’influenza è molto aggressivo – aggiunge il presidente del Comitato di Croce Rossa Italiana di Catania, Stefano Principato -. La trasmissione interumana avviene molto facilmente per via aerea, attraverso le gocce di saliva di chi tossisce o starnutisce, ma anche attraverso il contatto con mani contaminate. Si intuisce che la vita in strada, per un senza dimora, ostacola e rende impossibile una buona igiene personale sufficiente ad arginare la trasmissione e il contagio. Grazie all’accordo raggiunto con l’Asp di Catania potremo somministrare dosi di vaccino antinfluenzale affinché i medici di Croce Rossa possano immunizzare e proteggere quanti più assistiti possibile. Le realtà individuate per la somministrazione dei vaccini sono le mense cittadine, il dormitorio comunale e il nostro ambulatorio solidale, luoghi che risultano maggiormente frequentati dai fruitori di questa iniziativa“.

Oltre all’Help Center coinvolti nella programmazione anche la Mensa delle Suore di Calcutta e il Dormitorio Comunale.