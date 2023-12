Catania, incidente bus-furgone in Viale Fleming: un ferito e traffico in tilt

Incidente in viale Fleming questa mattina. Coinvolti un bus FCE e un furgone. Sul posto, vigili del fuoco, polizia municipale e 118.

Brutto incidente questa mattina in viale Fleming, all’altezza della fermata Milo della metropolitana. Il sinistro ha visto coinvolti un autobus della FCE e un furgone. Ad avere la peggio, un giovane alla guida di quest’ultimo, rimasto incastrato all’interno della cabina. Necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarre il giovane dal veicolo, grazie a cesoie e divaricatori.

Sul posto, intervenuto il 118 che ha soccorso il giovane, portandoli in ospedale per accertamenti e cura. La polizia municipale sta indagando sull’incidente per fare luce sulle dinamiche.