Catania, una ragazzina è in gravi condizioni dopo essere caduta dal nono piano: si ipotizza un tentato suicidio.

Nel corso della mattinata odierna, una ragazzina è caduta dal nono piano di un palazzo nel quartiere di Librino, a Catania. Sono subiti scattati i soccorsi e la piccola è stata trasportata in ospedale, dov’è ricoverata in gravissime condizioni. Si indaga sui fatti, per comprenderne la dinamica ma la prima ipotesi è il tentato suicidio.