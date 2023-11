“Se non torni ti faccio finire come quella di cui parlano in tv”: denunciato 64enne in Sicilia

Un 64enne siciliano ha minacciato l'ex facendo riferimento al caso di Giulia Cecchettin: dopo la denuncia della donna è adesso ai domiciliari.

Nonostante le numerose manifestazioni e iniziative contro la violenza sulle donne che hanno avuto luogo durante gli scorsi giorni in occasione del 25 novembre, gli episodi negativi non diminuiscono, anzi. “Se non torni con me ti faccio finire come a quella di cui stanno parlando in televisione”: questa è stata la minaccia di un 64enne di Priolo Gargallo alla sua ex compagna, con un chiaro richiamo alla tragedia che ha purtroppo visto vittima la giovane Giulia Cecchettin.

Nel caso avvenuto in Sicilia, pochi giorni dopo la denuncia della donna sulle aggressioni verbali, pedinamenti e molestie subiti è stata eseguita un’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari con uso del braccialetto elettronico per atti persecutori emessa dal gip di Siracusa per il 64enne, su richiesta della locale Procura.