Sicilia, incentivi per trasferirsi in uno dei borghi più belli: come fare

Uni dei borghi più belli d'Italia offre incentivi economici ai nuovi abitanti: ecco come partecipare al bando.

Riaperti i termini per partecipare al bando che mette a disposizione diversi contributi per chi decide di vivere e di investire in un borgo siciliano, uno dei più belli d’Italia.

Si tratta del Comune di Petralia Soprana, parte del parco delle Madonie, che offre ben cinquemila euro ai nuovi abitanti ed un importo ancora maggiore a chi apre un’attività commerciale, artigianale e agricola o professionale per un periodo di cinque anni.

L’avviso dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Pietro Macaluso nasce dalla disponibilità economica relativa alle somme del “Fondo di sostegno ai comuni marginali” per l’annualità 2022 (leggi e scarica il bando in pdf) che ammonta a 55.799,32 euro, finalizzato a favorire la coesione sociale e lo sviluppo economico nei comuni particolarmente colpiti dal fenomeno dello spopolamento e per i quali si riscontrano rilevanti carenze di attrattività per la ridotta offerta di servizi materiali e immateriali alle persone e alle attività economiche.

La richiesta va presentata al Comune entro il 10 dicembre 2023. Per maggiori informazioni si invitano gli interessati a contattare l’ufficio tecnico o visitare il sito del Comune di Petralia Soprana.