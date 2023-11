Catania, disservizio idrico in corso: le zone coinvolte

In corso un nuovo disservizio idrico presso alcuni quartieri catanesi: di seguito le informazioni rese note dalla Sidra.

Ancora disservizi idrici a Catania: la Sidra ha infatti pubblicato un avviso per informare i clienti che al fine di consentire la riparazione di una perdita presso viale Grimaldi, si è resa necessaria la sospensione dell’erogazione idrica in alcune zone della città.

In particolare, i quartieri coinvolti sono i seguenti: san Giorgio e Fossa Creta, nello specifico Stradale San Giorgio, Viale Grimaldi, Viale Biagio Pecorino, Viale San Teodoro, Via Fossa Creta, Via S.M di Nuovaluce, Via Vincenzo Zaccà e traverse limitrofe.

Si avvisa inoltre che il ripristino dell’erogazione è previsto per il pomeriggio di oggi.