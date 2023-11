Tragedia in Sicilia: 50enne si lancia dal quinto piano della sua abitazione

Una tragedia si è consumata nella giornata di ieri, in cui un uomo di 50 anni si è tolto la vita lanciandosi dal balcone della sua abitazione.

Consumata una tragedia nella città di Siracusa, la scorsa notte, in cui un 50enne si è tolto la vita lanciandosi dal balcone della sua abitazione, al quinto piano di un palazzo situato in Corso Gelone.

A dare le prime testimonianze sull’accaduto sono stati gli stessi condomini del palazzo, dando l’allarme ai carabinieri dopo aver riportato di aver sentito un gran rumore. All’arrivo dei militari per il sopralluogo, però, non si è potuto constatare altro che il decesso dell’uomo, in seguito ad una caduta nel vuoto per oltre 20 metri di altezza.

Si indaga, adesso, sulle possibili motivazioni alla base del disperato gesto del 50enne in una Siracusa che piange, al momento, il quarto suicidio in circa sei mesi.