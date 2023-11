Inseguimento nel Catanese, arrestato ladro di auto: “È stata una bravata”

Arrestato extracomunitario di 39 anni, accusato di rapina e resistenza a pubblico ufficiale

Sempre alta l’attenzione sul territorio da parte delle forze armate. Nella serata di ieri i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Giarre hanno arrestato un extracomunitario di 39 anni.

A lanciare la segnalazione al 112 è stato un ristoratore di Giarre, la vittima ha raccontato alle forze dell’ordine di essere stato aggredito e poi rapinato della sua auto (una nuova Mercedes Classe A), da parte di un cittadino straniero.

L’intervento della centrale operativa è stato immediato, dopo aver fornito tutti i dettagli sul veicolo e sull’identikit del ladro, sono partite le ricerche. Ricerche che hanno portato velocemente al ritrovamento del mezzo e del criminale.

Una gazzella del nucleo radiomobile, ha avvistato la macchina percorrendo il Corso Messina, da li è partito un inseguimento ad alta velocità. L’extracomunitario, alla guida del Mercedes rubato, percorreva la strada ad altissima velocità noncurante della presenza di passanti o altri veicoli.

I carabinieri si sono visti costretti ad iniziare un vero e proprio inseguimento per le vie della città. Il 39 enne extracomunitario noncurante dei lampeggianti e delle sirene ha cercato in tutti i modi di ostacolare i carabinieri, mettendo a rischio la vita dei passanti e delle stesse forze dell’ordine.

Il criminale alla guida, nel tentativo di scappare dalle forze dell’ordine, avrebbe potuto causare gravi incidenti. Nonostante l’inseguimento pericolo i militari dell’Arma sono riusciti, con una manovra a chiusura, a tagliare la strada e bloccarlo in via F.lli Cairoli, intimandogli di scendere con le mani alzate e bene in vista.

Il 39enne uscendo dall’abitacolo ha serenamente dichiarato che si trattava “di una bravata” e che non era il caso di “preoccuparsi”.

Il soggetto è stato posto in sicurezza e arrestato. Durante l’arresto e sopraggiunto sul luogo il proprietario dell’auto, che nel ringraziare i carabinieri, ha dato ulteriori dettagli sull’accaduto. La vittima ha spiegato alle forze dell’ordine che è stato improvvisamente assalito alle spalle dal malfattore che con forzo ed aggressività lo ha spintonato e gli ha strappato dalle mani le chiavi della macchina, fuggendo subito dopo.

L’arrestato è stato condotto nel carcere catanese di piazza Lanza a disposizione dell’Autorità giudiziaria, confermandone la sua custodia cautelare in carcere.