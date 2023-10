Incidente in Sicilia, scontro tra 2 auto: si registra un ferito grave

Incidente in Sicilia: un nuovo sinistro sulle strade siciliane. Si registra un ferito grave che è stato trasportato con l'elisoccorso.

Un nuovo incidente ha macchiato le strada siciliane: questa volta il sinistro è avvenuto a Menfi, in via Risorgimento, angolo con via Ognibene. L’impatto è avvenuto tra una Dacia e un suv e si registrerebbe un ferito grave. Secondo quanto riportato, sarebbe un 49enne che si trovava alla guida dell’auto, mentre sono illesi gli occupanti del suv.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma considerando le condizioni dell’uomo, è stato subito evidente che fosse necessario l’elisoccorso. Il ferito è stato quindi trasportato con urgenza all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta. Inoltre, anche i carabinieri e la polizia municipale sono intervenuti sul luogo dell’impatto per poter comprendere la dinamica dell’incidente.