UNICT- Via alle audizioni per il coro studentesco d’Ateneo a.a. 2023/24

Aperte le candidature per partecipare alle audizioni per il coro studentesco d'Ateneo 2023/2024. Ecco tutte le informazioni su come partecipare.

Sono state aperte le candidature per partecipare alle audizioni per il coro studentesco d’Ateneo 2023/2024. Dal canto gregoriano al gospel, passando per il mandrigale, un repertorio che spazia dal classico al contemporaneo, con musical e tanto altro ancora.

Le audizioni si terranno nelle giornate di martedì 7 e mercoledì 8 novembre 2023 al CUT– Centro Universitario Teatrale (Piazza Università, 13) e saranno condotte da una commissione di esperti del settore musicale.

Quali sono i requisiti e cosa fare per partecipare all’audizione

Non sono richieste particolari conoscenze musicali, sarà però necessario eseguire un brano a scelta, specificando (in fase di candidatura) quale sarà la modalità di accompagnamento preferita, ad es: base audio in formato .mp3, accompagnamento pianistico autonomo o a cura di un accompagnatore, oppure inoltro via email, a centro.teatrale@unict.it, di uno spartito pianistico che sarà eseguito da un membro della commissione per accompagnare il/la candidato/a durante l’audizione). L’invito a partecipare è rivolto a tutte le persone iscritte all’Università di Catania.

Le candidature dovranno pervenire on line entro il 29 ottobre 2023, compilando la sezione “Candidati” presente sulla pagina ufficiale dell’Università di Catania.