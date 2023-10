Sicilia, madre butta droga dal balcone: cerca di coprire il figlio ai domiciliari

Ragazzo diciannovenne arrestato per detenzione di stupefacenti dai carabinieri. Tentativi di copertura da parte della madre.

I carabinieri di Riposto, in collaborazione con il nucleo cinofilo di Nicolosi, hanno arrestato un diciannovenne con precedenti per spaccio. Questa volta l’accusa è simile: detenzione di stupefacenti.

I carabinieri si sono recati dal giovane in mattinata per un controllo domiciliare, il quale sorpreso dalla visita ha cercato di distrarli per dare alla madre la possibilità di gettare lo stupefacente, chiuso in una busta, giù dal balcone; fortunatamente, gli agenti, avendo previsto l’azione del giovane, si sono appostati sotto l’abitazione recuperando 126 grammi di marijuana e 52 grammi di hashish.

Il ragazzo ha tentato di alleggerire le accuse consegnando due grammi di marijuana, apprendendo solo dopo la notizia del ritrovamento della busta. Nella camera da letto sono stati ritrovati 620 €, probabilmente il guadagno ricavato dallo spaccio, successivamente il diciannovenne è stato portato nel carcere di piazza Lanza, dove è stata confermata la permanenza e l’arresto.