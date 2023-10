Catania, doppio incidente in Tangenziale: 9 auto coinvolte e traffico in tilt

Due incidenti si sono verificati sulla Tangenziale di Catania coinvolgendo 9 mezzi in totale: si segnalano lunghe code e traffico in tilt.

Un doppio incidente si è verificato lungo la Tangenziale di Catania questo pomeriggio. In particolare, le auto coinvolte sarebbe 9 in totale.

Il primo sinistro si è verificato in direzione Misterbianco-Messina, coinvolgendo ben 4 automobili, mentre il secondo si sarebbe verificato sul lato opposto, Messina-Misterbianco, counvolgendo in totale 5 vetture. In entrambi in casi i feriti sono diversi ma fortunatamente non in gravi condizioni. Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118 e la Polizia, insieme al personale dell’ANAS.

In Tangenziale e nelle zone limitrofe il traffico è in tilt e si segnalano lunghe code che arrivano fino a Catania, nella zona di San Nullo e via Sebastiano Catania.