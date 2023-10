Sicilia, minacce di morte a ex compagno al telefono con carabinieri: arrestato 23enne

Un giovane di 23 anni è stato arrestato per per lesioni personali, minacce, stalking e diffamazione ai danni dell'ex compagno.

Un 23enne di Vittoria, nel Ragusano, avrebbe minacciato, anche di morte, e perseguitato l’ex compagno, con appostamenti sotto casa e ripetute molestie telefoniche. Avrebbe, inoltre, postato dei video sui social in cui palesava chiaramente la volontà di uccidere l’ex partner. Curioso, invece, il fatto che abbia ribadito le stesse intenzioni anche in telefonate ai carabinieri.

L’ uomo è stato arrestato e posto ai domiciliari su disposizione del gip del Tribunale di Palmi per lesioni personali, minacce, stalking e diffamazione.

Il provvedimento è stato comunicato ai carabinieri della Compagnia di Palmi ed eseguito materialmente da quelli della Compagnia di Vittoria.

L’ex compagno aveva già denunciato il 23enne a causa di svariati episodi, avvenuti in sei mesi tra Palmi e Gioia Tauro, nei quali l’indagato lo avrebbe picchiato e minacciato.

L’indagato dichiarava, inoltre, di essersi procurato un’arma al fine di commettere il delitto ai danni dell’ex compagno. Tuttavia, quest’ultima circostanza non è mai stata riscontrata dai militari che, in ogni caso, si sono sempre adoperati per garantire la sicurezza del minacciato, sia fisicamente che attraverso l’interessamento della Procura della Repubblica.