Catania, denunciati due giovani: avevano una mazza e una spranga di ferro

Denunciati due giovani catanese per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere. Di seguito i dettagli.

Due giovani catanesi, durante la scorsa notte, sono stati denunciati per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere. Infatti, durante gli ordinari servizi di controllo del territorio da parte della Polizia, in via Cibele, un motociclo Honda SH ha destato l’attenzione delle forze dell’ordine.

A bordo del mezzo si trovavano due catanesi di 20 e 19 anni, che durante il controllo si sono mostrati particolarmente nervosi. Sul veicolo sono infatti stati trovati una mazza e una spranga di ferro, strumenti utilizzabili per l’offesa alla persona e del cui possesso i due giovani non son sono stati in grado di dare giustificazione. Gli oggetti sono stati dunque sequestrati e i due denunciati.