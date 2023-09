Catania, chiusa una chiesa in centro: spostate le celebrazioni liturgiche

Una chiesa situata nel centro storico di Catania è stata chiusa momentaneamente sotto indicazione della Prefettura di Catania.

Il santuario di San Francesco d’Assisi all’Immacolata sarà momentaneamente chiuso: è stata la Prefettura di Catania a chiedere la misura, al fine di permettere delle verifiche strutturali ed eventuali lavori di consolidamento.

Per questo motivo, le celebrazioni liturgiche saranno spostate presso la chiesa della Trinità, in via Vittorio Emanuele II, già a partire da giovedì 28 settembre 2023. I fedeli potranno recarsi alle celebrazioni alle ore 9:00 e alle ore 19:00. Per la festa di San Francesco ci sarà inoltre una messa aggiuntiva alle ore 11:00. Il “Transito” è in programma alle ore 20:30; i sabati dell’Immacolata continueranno come sempre.

Le misure sono dovute al sopralluogo effettuato l’11 settembre scorso dalla Sovrintendenza ai Beni culturali e ambientali di Catania: nella nota della Prefettura, infatti, emerge che “la situazione strutturale dell’edificio negli anni si è leggermente aggravata, con particolare riferimento alle volte e alle cupole delle due navate laterali“.