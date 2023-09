Catania, furto con strappo ai danni di una donna: arrestato cittadino canadese

Arrestato a Catania un cittadino canadese di 33 anni colto nella flagranza di reato di furto con strappo: di seguito i dettagli.

Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato ha arrestato un cittadino canadese di 33 anni colto nella flagranza di reato di furto con strappo. Ad operare l’arresto due poliziotti, uno in forza all’Ufficio Immigrazione della Questura di Catania e l’altro all’Ufficio Servizi della medesima Questura.

Entrambi si trovavano liberi dal servizio in corso delle Province, quando hanno udito le grida di una donna che era stata proprio in quel momento vittima di uno scippo. Dopo essere accorsi in aiuto della vittima che ha descritto l’accaduto e le fattezze del malvivente, gli agenti si sono immediatamente messi all’inseguimento dell’uomo che, impadronitosi della borsa, stava fuggendo lungo la via Sassari.

Per assicurare l’autore del reato alla giustizia, gli operatori di polizia hanno provato a inseguire il fuggitivo a piedi, dopo un tratto, però, uno di essi è tornato indietro a prendere la propria vettura per raggiungere l’incrocio con la via Vincenzo Giuffrida dove ha sbarrato la strada al 33enne, bloccandolo definitivamente insieme al collega giunto dopo un istante.

Grazie all’ausilio di una Volante fatta convergere sul posto dalla Sala Operativa, l’uomo è stato condotto in Questura e, dopo i rilievi fotodattiloscopici, su disposizione del P.M., ristretto ai domiciliari. La refurtiva è stata recuperata e consegnata alla donna scippata.